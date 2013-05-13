В США мэром города стал четырехлетний ребенок

В США мэром города Дорсет в штате Миннесота, стал четырехлетний мальчик по имени Роберт Тафтс.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Ребенок возглавил этот городок после того, как его имя было вытащено из шляпы, куда сложили бумажки с именами претендентов на пост руководителя.

Как рассказал журналистам новоиспеченный мэр, он любит прогуливаться по Дорсету, общаться с его жителями, петь, танцевать, а также ходить с родителями на рыбалку.

Ловить он предпочитает щук-маскинонг, краппи и окуней. В качестве приманки мэр использует пиявок и червей.

В беседе с журналистами мэр также сообщил, что у него есть подружка по имени София.

Отметим, что выборы мэра Дорсета носят шуточный характер, поскольку населенный пункт является "невключенным сообществом", не имеющим собственной муниципальной власти и управляется вышестоящими органами власти, а потому ежегодно проводятся выборы мэра, чье имя достают из шляпы.