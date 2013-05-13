В Бангладеш завершили поиски на рухнувшей фабрике: 1127 человек погибли, 2438 спасены

В Бангладеш после 19 дней поисков власти окончательно завершают военно-спасательную операцию на месте обрушившегося здания в пригороде столицы Дакки. Спастись удалось 2438 людям.

По мнению чиновников, шансов найти выживших под обломками больше не осталось, пишет CNN.

По состоянию на 13 мая из-под руин восьмиэтажного здания, где располагались швейные фабрики и торговые центры, вытащили 1127 тел.

Последняя выжившая – 19-летняя девушка, которую удалось спасти 10 мая - провела под завалами 17 дней. Несмотря на это, серьезных повреждений у нее не обнаружено. По словам врачей, пострадавшая восстанавливается стабильно.

Как сообщили в вооруженных силах, официально армия прекратит поиски на месте трагедии ко вторнику, 14 мая. Потом операция по расчистке обломков будет передана под управление гражданских организаций.

До сих пор точно неясно, сколько людей находилось в рухнувшем здании. Однако военные считают, что они извлекли уже все тела, так как в последние дни они находили все меньше и меньше тел. В разгар операции, они вытаскивали около 100 тел в день.

Напомним, обрушение здания произошло рано утром 24 апреля в городе Савар, в 30 км от Дакки. По словам работников, большие трещины на разных этажах здания появились еще несколько дней назад, и многие не хотели заходить внутрь. Однако их заверили, что опасности нет, и заставили выйти на работу.

По данным следствия, комплекс не был предназначен для промышленного использования. При его строительстве использовались материалы низкого качества, которые не могли выдержать такую нагрузку, а три этажа вообще были надстроены незаконно.

Восемь руководителей предприятий и владелец здания задержаны. В случае признания виновными в непредумышленном массовом убийстве им может грозить смертная казнь.