Турецкий истребитель разбился на сирийской границе

Турецкий истребитель F-16 упал недалеко от сирийской границы. Ранее с самолетом была потеряна связь.

Об этом сообщается в понедельник на сайте турецкого издания "Хюрриет", пишет РИА Новости.

F-16 совершал облет в районе горного хребта Нур близ границы с Сирией.

Пилот, как отмечает издание, успел катапультироваться, о чем сообщил в командный пункт за несколько секунд до крушения.

Причины произошедшего пока не известны. По предварительным данным, причина аварии — техническая неисправность, пишет газета Aksam. В настоящее время ведутся поиски летчика.

"Самолет упал. Мы пока не можем добраться до его обломков", — сообщил местным СМИ губернатор города Османие Джелалеттин Джеррах.

К месту ЧП прибыли представители турецкого министерства по чрезвычайным ситуациям, передаёт телеканал CNN Turk. В Аманослар также прибыли пожарные расчёты, машины "скорой помощи", спасательные отряды.

Напомним, а июне 2012 года сирийские ПВО сбили турецкий боевой самолет и повредили еще один, который следовал с ним в паре. Ракета, согласно сообщениям, была выпущена из региона Латакия, где шли бои между армией Сирии и повстанцами.