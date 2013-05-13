В ООН предложили накормить голодающих насекомыми

Населению Земли следует употреблять в пищу больше насекомых, чтобы справиться с возможными трудностями в производстве достаточных объемов продовольствия.

Об этом сообщается в исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и нидерландского Вагенингенского университета, пишет Lenta.ru.

По подсчетам экспертов ООН, в мире в пищу употребляется около 1,9 тысячи видов насекомых. Почти треть от объемов потребления составляют жуки, 18 процентов — гусеницы, 14 процентов — осы, пчелы и муравьи, 13 процентов — кузнечики, сверчки и саранча. Блюда из насекомых популярны в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии.

"Ешьте насекомых, их много, это богатый источник протеинов и минералов", — заявила на презентации доклада глава департамента лесного хозяйства FAO Ева Урсула Мюллер (Eva Ursula Müller), сообщает Agence France-Presse. По ее словам, насекомые являются изысканной и питательной пищей, которую употребляет треть населения Земли.

Насекомые в качестве продукта обладают рядом преимуществ, отмечают эксперты. В частности, чтобы вырастить один килограмм пригодных в пищу насекомых нужно всего два килограмма корма, тогда как для производства одного килограмма говядины потребуется восемь килограммов корма. Насекомые являются источником протеинов, хороших жиров, кальция, железа и цинка.

Так, к примеру, сверчкам для производства килограмма протеина нужно в 12 раз меньше корма, чем коровам, и в четыре раза меньше, чем овцам. Говядина содержит всего шесть граммов железа на 100 грамм продукта, тогда как у саранчи этот показатель составляет 8-20 граммов.

В исследовании также отмечается, что увеличивать потребление насекомых в пищу можно не опасаясь за окружающую среду, поскольку их влияние на природные процессы ограничено. Кроме того, насекомые очень быстро размножаются, и человечество навряд ли сможет уничтожить какой-либо вид этого класса животных.

FAO прогнозирует, что к 2030 году население Земли увеличится с нынешних семи до девяти миллиардов человек. В организации предупреждают, что необходимость обеспечивать продуктами население может привести к истощению водных ресурсов и вырубке лесов под пастбища для животных.