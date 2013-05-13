В Йемене разбился военный самолет, пилот погиб

Военный самолет разбился в столице Йемена городе Сана, пилот погиб.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление йеменского командования, пишет РИА Новости

Как сообщает агентство, истребитель-бомбардировщик Су-22, совершавший тренировочный полет, упал на жилой район. Он вылетел с авиабазы, расположенной неподалеку от международного аэропорта Саны в 15 километрах к северу от столицы.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что разбившийся самолет мог быть пассажирским, однако позже источник подтвердил, что речь идет о военном воздушном судне. СМИ не сообщают, погиб ли кто-либо, кроме пилота.

Согласно свидетельствам очевидцев, пилот пытался совершить вынужденную посадку и увести машину, у которой в воздухе возникли неполадки, от жилых кварталов. Самолет упал на землю на незначительном удалении от домов, однако его горящие обломки разлетелись на десятки метров, что привело к разрушениям в нескольких строениях. Два из них загорелись.



Известно, что истребитель совершал тренировочный полет и потерпел катастрофу спустя полчаса после взлета. Противоречивая информация поступает о судьбе летчика - по одним данным, он погиб, согласно другим - успел катапультироваться. Пока также не известно, есть ли погибшие и пострадавшие на земле, пишет ИТАР-ТАСС.

Напомним, это второе за год крушение самолета Су-22 в столице Йемена. Другой истребитель-бомбардировщик упал в феврале на городскую площадь в Сане, погибли 12 человек.

Разработанный в конце 1970-х годов истребитель-бомбардировщик Су-22 является экспортной модификацией советского самолета Су-17, он поставлялся в различные страны мира, в том числе и в Йемен.