Прокуратура Италии требует для Берлускони 6 лет тюрьмы

Итальянская прокуратура потребовала для бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони наказания в виде шести лет тюремного заключения.

Кроме того, сторона обвинения потребовала для Берлускони пожизненный запрет занимать государственные должности, пишет РИА Новости.

Судебный процесс против Берлускони, в рамках которого он обвиняется в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением, начался в апреле 2011 года.

По версии следствия, политик имел интимную связь с Руби, когда ей еще не исполнилось 18 лет, за что она получала подарки и денежное вознаграждение. Вечеринки с участием несовершеннолетней девушки проходили на знаменитой вилле экс-премьера в Аркоре под Миланом.

По мнению прокуратуры, в Аркоре действовала "отлаженная система проституции", в которую входила, в том числе, и Руби. Как отметили в прокуратуре, у следствия "нет сомнений" в том, что молодая марокканка занималась "проституцией" и "сексом с Берлускони", получая от него в обмен за вечера на вилле "вознаграждения".

При этом, как отметила прокурор, обвиняемый знал о том, что Руби является несовершеннолетней. Об этом, по сведения Боккассини, Берлускони сообщил один из его ближайших друзей, известный журналист Эмилио Феде, который и привел девушку на виллу в Аркоре 14 февраля 2010 года.

Как ожидается, защите Берлускони слово будет предоставлено 3 июня, а вынесение приговора состоится 24 июня.