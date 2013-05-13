Опубликовано фото и видео расстрела на параде в Новом Орлеане: это был хаос

В США, полиция Нового Орлеана опубликовала в Youtube видеозапись стрельбы на городском параде, в результате которой ранения получили 19 человек. Полиция объявила о вознаграждении и рассчитывает в ближайшее время задержать подозреваемых.

На записи, которая длится полторы минуты, виден предполагаемый злоумышленник - темнокожий молодой человек в белой футболке. Сначала он стоит у стены здания, затем начинает движение вслед прошедшей толпе и достает из кармана оружие. На видео нет звука - на последующих кадрах видно лишь, как люди в панике разбегаются с перекрестка в разные стороны. Пострадавшие падают на асфальт, остальные сталкиваются, падают друг на друга, чтобы не попасть под пули. Маленький ребенок, находящийся буквально в пяти метрах от стрелявшего, успевает забежать за угол дома, пишет РИА Новости.

Опубликованы первые кадры с одним из подозреваемых в стрельбе

Полиция ищет троих подозреваемых. Официальный представитель департамента полиции города Рэми Брэйден заявила журналистам, что полиция Нового Орлеана рассчитывает в ближайшее время задержать подозреваемых в стрельбе.

"Это чрезвычайное происшествие для города, но мы уверены, что произведем скорые аресты", - сказала Брэйден. По ее словам, следователи опрашивают очевидцев и изымают записи с камер видеонаблюдения.

Власти Нового Орлеана (штат Луизиана) объявили вознаграждение в 2,5 тысячи долларов за информацию, которая поможет арестовать ответственных за обстрел участников городского парада. Позднее размер награды увеличили вчетверо.

По словам главы городской полиции Ронала Серпаса, стрелявшие использовали оружие двух типов. Мотив преступления пока не установлен.

"Сразу после выстрелов наши офицеры видели трех человек, убегавших с места происшествия", - сообщил Серпас. По его данным, один из стрелявших - темнокожий коротковолосый мужчина в белой рубашке и джинсах, возрастом около 20 лет.

"Это исключительно акт уличного насилия", - заявила представитель ФБР Мэри Бет Ромиг. Она добавила, что виновные понесут наказание.

Тем временем участники парада рассказали об обстоятельствах происшествия и о том, как им удалось спастись в ходе стрельбы, передает ABC.



"Мне понадобилась секунда, чтобы понять, что надо бежать. Я бросился вверх по улице, проскочил между двумя домами, перепрыгнул через какой-то забор и оказался на чьем-то заднем дворе. Там я передохнул и осознал, что выстрелов больше не слышно, и можно выходить. И я услышал громкие вопли и крики. Там были и раненые мужчины, и женщины. Это был совершенный хаос", - вспомнил гость мероприятия Дэриан Троттер.



Другой очевидец трагедии Леонард Темпл не мог сдерживать слез, когда общался с AP: его друг перенес операцию после того, как его ранили трижды. "Люди просто наслаждались жизнью, просто отдыхали. И такое случилось. Плохие вещи вечно происходят с хорошими людьми", - переживает мужчина.

По последним данным, в результате стрельбы пострадали 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетние мальчик и девочка. "На данный момент жертв нет, большинство ранений легкие", - говорится в сообщении в микроблоге Twitter городской полиции.

фото: russian.rt.com