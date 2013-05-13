В московском кафе взорвался газовый балон, семь пострадавших

В московском кафе взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадали семь человек , среди которых двое детей.

Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД, пишет РИА Новости.

Как стало известно, взрыв произошел в кафе "Шоколадница" по адресу Щербаковская улица, 8.

"По последним данным, в результате взрыва ранения получили девять человек, в том числе двое детей. Скорее всего, всех они будут госпитализированы", - рассказал представитель МВД.

По предварительной информации, в кафе велись ремонтные работы, во время которых и произошел взрыв.

Как сообщили очевидцы происшествия, взрыв произошел по вине рабочих, уронивших при выгрузке столитровый газовый баллон. При падении у него оторвало вентиль, и он буквально начал летать и крушить все на своем пути.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел внутри помещения на Щербаковской улице. Однако вскоре стало известно, что баллон взорвался на улице, сказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России Виктор Бирюков.

"При выгрузке баллонов один из них выскользнул их рук рабочего и вентилем упал вниз. Полностью его не разорвало, но кусками передней части баллона были травмированы семь человек, в том числе восьмилетний ребенок", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС.

В то же время, очевидица происшествия сообщила, что среди пострадавших девочка в возрасте примерно двух лет, у которой была сильная травма лобной кости.

Информацию об уточненном числе пострадавших подтвердили в столичной полиции.

"По предварительным данным при взрыве баллона пострадали семь человек в том числе два ребенка", — уточнили в МВД.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.