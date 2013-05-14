Установлена личность стрелка из Нового Орлеана

Полиция Нового Орлеана (штат Луизиана, США) установила личность молодого человека, открывшего в воскресенье, 12 мая, огонь по участникам парада в честь Дня матери, сообщил журналистам руководитель городской полиции Ронал Серпас.

По его словам, правоохранительные органы разыскивают 19-летнего Акейна Скотта, сообщает РИА Новости.

"Мы знаем о вас больше, чем вам кажется. Советую сдаться полиции", — заявил Серпас, обратившись на пресс-конференции через СМИ непосредственно к подозреваемому.

Ранее представители полиции сообщили журналистам, что причастных к стрельбе может быть трое. Данные уточняются. За информацию, которая приведет к аресту виновного или виновных, было объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате стрельбы ранения получили 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетний мальчик и десятилетняя девочка. У детей, как и у большинства других пострадавших, касательные ранения, их состояние не вызывает опасений.

Фото: usatoday.com, New Orleans Police Department