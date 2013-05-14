Boeing з 37-ю пассажирами на борту не долетел из Краснодара в Душанбе

Во вторник, 14 мая, утром пассажирский самолет Boeing 737-700, следовавший из Краснодара в Душанбе, вернулся в аэропорт из-за проблем с герметизацией салона.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Это была вынужденная посадка. Boeing авиакомпании "Якутии" вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с герметизацией салона", — сообщил официальный представитель компании ООО "Базэл Аэро", которая управляет аэропортами в Краснодарском крае.

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На борту находились 37 пассажиров, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

По его словам, самолет вылетел в Душанбе в 00.46 по Киеву вторника, а в 03.54 вернулся в аэропорт.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2011-го в Донецке совершил аварийную посадку самолет со 150-ю пассажирами на борту, вылетавший рейсом на Хургаду (Египет).

Из-за отказа климатической системы могла произойти разгерметизация салона, поэтому экипаж решил вернуть самолет на землю.

фото: poletim.net