В Москве задержан агент ЦРУ

В Москве сотрудники ФСБ России задержали сотрудника ЦРУ Райана Кристофера Фогла, работавшего под прикрытием на должности третьего секретаря политического отдела посольства США в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Фогла задержали в ночь с 13 на 14 мая агенты контрразведки ФСБ при попытке вербовки сотрудника российских спецслужб. При себе у американца были обнаружены специальные технические средства, инструкции для вербуемого россиянина, средства для изменения внешности и крупная сумма денег.

После проведения необходимых процедур в приемной ФСБ Фогла передали представителям посольства США.

О дальнейшей его судьбе не сообщается, сведений о реакции посольства США в Москве не поступало.

В свою очередь, представители ФСБ сообщили, что в последнее время американская разведка неоднократно пыталась завербовать сотрудников российских силовых ведомств и спецслужб, и все эти попытки фиксировались контрразведкой РФ и проходили под контролем ФСБ.

Отметим, что политический отдел посольства США, в котором работает Кристофер, занимается информированием Вашингтона о внешней и оборонной политике России, а также знакомит Москву с позицией США по вопросам внешней политики и безопасности.

Помимо этого, как говорится на сайте американского посольства, отдел занимается анализом важных событий российской внутриполитической жизни, таких как выборы, деятельность политических партий, вопросы соблюдения прав человека и свободы слова, в свете их влияния на российско-американские отношения. Руководителем отдела является Майкл Клечески.