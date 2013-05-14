Подробности шпионского скандала в России: агент ЦРУ предлагал миллион

Стали известны новые подробности шпионского скандала в России: как выяснилось, агент ЦРУ предлагал сотруднику неназванной российской спецслужбы миллион долларов за долговременное сотрудничество.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как выяснилось, задержанный – кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США.

Агент работал под прикрытием третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве.

"В ночь с 13 на 14 мая органами контрразведки ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб задержан кадровый сотрудник центрального разведывательного управления США Фогл Райан Кристофер, работающий под прикрытием на должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве", — говорится в сообщении ФСБ.

Также в спецслужбе заявили, что при нем были обнаружены специальные технические средства, письменные инструкции для вербуемого российского гражданина, крупная сумма денег и средства изменения внешности.

Задержанный был доставлен в приемную ФСБ России и, после проведения необходимых процедур, передан официальным представителям посольства США в соответствии с дипломатическим статусом.

Также стало известно, что МИД России вызывает посла США в России Майкла Макфола в связи с задержанием сотрудника посольства.