В России раскрыли подробности и показали видео задержания агента ЦРУ

Задержание шпиона ЦРУ, который работал под прикрытием посольства США, показало, что американская разведка остро нуждается в своих агентах в российских спецслужбах.

Об этом заявил высокопоставленный сотрудник одной из российских спецслужб, передает РИА Новости.

"То, что агента ЦРУ удалось задержать с поличным при вербовке сотрудника российской спецслужбы, говорит о высоком профессионализме сотрудников ФСБ", - подчеркнул источник.

Также он подчеркнул, что в операции были задействованы довольно большие силы.

"С другой стороны, то, что агент ЦРУ пошел на высочайший риск, согласившись на встречу ночью, и работал без прикрытия, говорит об отсутствии у Запада агентуры в российских спецслужбах и острой необходимости такую агентуру завербовать любым способом", — заверил источник.

По его словам, задержание агента ЦРУ было проведено "по классической схеме".

"Изъятие у задержанного арсенала специальных технических средств, письменных инструкций для вербуемого российского гражданина, крупной суммы денег и средств изменения внешности свидетельствует, что ЦРУ в своей работе на территории РФ не отказались от методов и приемов ведения агентурной деятельности, используемых ими 20-30 лет назад против СССР", — добавил собеседник.

Отметим, что после задержания сотрудника посольства в МИД России для объяснений вызвали посла США Майкла Макфола, а задержанного агента объявили "персоной нон грата".

Как сообщал "Главред", сегодня, 14 мая, при попытке завербовать сотрудника одной из российских спецслужб был задержан кадровый агент ЦРУ.

Видео: Russia Today