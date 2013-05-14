В России раскрыли подробности и показали видео задержания агента ЦРУ

Задержание агента ЦРУ готовилось несколько месяцев и показало: американцы готовы вербовать сотрудников ФСБ за любые деньги.
Задержание шпиона ЦРУ, который работал под прикрытием посольства США, показало, что американская разведка остро нуждается в своих агентах в российских спецслужбах.
Об этом заявил высокопоставленный сотрудник одной из российских спецслужб, передает РИА Новости.
"То, что агента ЦРУ удалось задержать с поличным при вербовке сотрудника российской спецслужбы, говорит о высоком профессионализме сотрудников ФСБ", - подчеркнул источник.
Также он подчеркнул, что в операции были задействованы довольно большие силы.
"С другой стороны, то, что агент ЦРУ пошел на высочайший риск, согласившись на встречу ночью, и работал без прикрытия, говорит об отсутствии у Запада агентуры в российских спецслужбах и острой необходимости такую агентуру завербовать любым способом", — заверил источник.
По его словам, задержание агента ЦРУ было проведено "по классической схеме".
"Изъятие у задержанного арсенала специальных технических средств, письменных инструкций для вербуемого российского гражданина, крупной суммы денег и средств изменения внешности свидетельствует, что ЦРУ в своей работе на территории РФ не отказались от методов и приемов ведения агентурной деятельности, используемых ими 20-30 лет назад против СССР", — добавил собеседник.
Отметим, что после задержания сотрудника посольства в МИД России для объяснений вызвали посла США Майкла Макфола, а задержанного агента объявили "персоной нон грата".
Как сообщал "Главред", сегодня, 14 мая, при попытке завербовать сотрудника одной из российских спецслужб был задержан кадровый агент ЦРУ.
Видео: Russia Today