Лукашенко обиделся на Путина и отказался от встречи

Дисквалификация команды Беларуси на любительском фестивале хоккея в Сочи обидела Лукашенко и он отказался встречаться с Путиным.
Дисквалификация команды Беларуси на любительском фестивале хоккея в Сочи обидела Александра Лукашенко.
Из-за этого он отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным, передает "Хартия 97".
По словам пресс-секретаря российского лидера, белорусский президент отправился в Армению открывать казино.
"Нам известно о том, что президент Беларуси действительно рассматривал возможность на каком-то этапе присоединиться к своей команде во время соревнований, однако потом поездка не состоялась", - заявил он.
Также пресс-секретарь отметил, что на ближайшее время запланировано множество встреч Путина и Лукашенко.
В частности, на 28 мая запланирован неформальный саммит глав государств-участников ОДКБ в Бишкеке, куда входят и Россия, и Беларусь.
Отметим, что второй Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд проходил в Сочи с 3 по 10 мая.
По мнению журналистов, белорусский президент возлагал большие надежды на возможность встретиться с Владимиром Путиным, который приезжал на финальный матч, потому, кроме самого Александра Лукашенко в команду были включены его сыновья.
Все они оказались младше возраста, необходимого для участия в World Cup 40+. Также в белорусскую команду вошла группа профессиональных хоккеистов.
После дисквалификации Лукашенко отказался от посещения Сочи.