Лукашенко обиделся на Путина и отказался от встречи

Дисквалификация команды Беларуси на любительском фестивале хоккея в Сочи обидела Александра Лукашенко.

Из-за этого он отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным, передает "Хартия 97".

По словам пресс-секретаря российского лидера, белорусский президент отправился в Армению открывать казино.

"Нам известно о том, что президент Беларуси действительно рассматривал возможность на каком-то этапе присоединиться к своей команде во время соревнований, однако потом поездка не состоялась", - заявил он.

Также пресс-секретарь отметил, что на ближайшее время запланировано множество встреч Путина и Лукашенко.

В частности, на 28 мая запланирован неформальный саммит глав государств-участников ОДКБ в Бишкеке, куда входят и Россия, и Беларусь.

Отметим, что второй Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд проходил в Сочи с 3 по 10 мая.

По мнению журналистов, белорусский президент возлагал большие надежды на возможность встретиться с Владимиром Путиным, который приезжал на финальный матч, потому, кроме самого Александра Лукашенко в команду были включены его сыновья.

Все они оказались младше возраста, необходимого для участия в World Cup 40+. Также в белорусскую команду вошла группа профессиональных хоккеистов.

После дисквалификации Лукашенко отказался от посещения Сочи.