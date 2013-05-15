В час пик под вагоном метро в Вашингтоне вспыхнул пожар

В американской столице в вечерний часа пик под одним из вагонов поезда метро возник пожар.

Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в пустом вагоне на станции Силвер Спринг, и вследствие пожара движение по красной ветке городского метро было остановлено в обоих направлениях на участке между станциями Такома и Форест Глен.

Как сообщили в администрации метрополитена, пострадавших в результате происшествия не было, движение восстанавливается.

"Сигнал о задымлении и возможном возгорании под вагоном поступил после 18:00. Пассажиров в этом составе не было. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

В настоящий момент причина пожара еще не установлена.