Бразилия разрешила однополые браки

Совет юстиции Бразилии постановил, что госорганы не должны отказывать в процедуре регистрации бракосочетания однополым парам, желающим скрепить свои отношения.

Об этом сообщает ВВС.

Национальный совет юстиции Бразилии, который осуществляет надзор за судебной системой в стране, полагает, что неправильно просто выдавать таким молодоженам документы о заключении гражданского союза, если они хотят получить свидетельство о полноценном браке.

Отметим, что в 2011 году Верховный суд страны разрешил представителям одного пола заключать гражданские союзы и однополые браки, несмотря на возражения со стороны церкви.

В настоящий момент такие союзы узаконены лишь в нескольких штатах страны.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно однополые браки были признаны законными во Франции и Аргентине.