Единственная военнослужащая Индии покончила с собой

Первая и единственная женщина-военнослужащий боевого подразделения индийской армии Шанти Тигга покончила с собой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Тигга проходила лечение в госпитале штата Западная Бенгалия, куда попала на прошлой неделе после нападения неизвестных во время дежурства.

Ее нашли повешенной в туалетной кабинке больницы.

"По предварительной версии, она покончила жизнь самоубийством, так как в больнице приняты меры безопасности, а до туалета ее сопровождали охранник и сын", - сообщил офицер полиции.

Также он добавил, что в отношении Тигги проводилось расследование по факту получения денег от местных жителей, которых она якобы обещала устроить на работу.

В 2011 году Шанти Тигга стала первой женщиной, которая поступила на службу в боевое подразделение индийской армии на должность рядового.

До этого женщины проходили службу только на офицерских должностях и только в подразделениях обеспечения.