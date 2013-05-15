Единственная военнослужащая Индии покончила с собой

Первая и пока единственная женщина-военнослужащий боевого подразделения индийской армии Шанти Тигга совершила самоубийство.
Первая и единственная женщина-военнослужащий боевого подразделения индийской армии Шанти Тигга покончила с собой.
Об этом сообщает РИА Новости.
Тигга проходила лечение в госпитале штата Западная Бенгалия, куда попала на прошлой неделе после нападения неизвестных во время дежурства.
Ее нашли повешенной в туалетной кабинке больницы.
"По предварительной версии, она покончила жизнь самоубийством, так как в больнице приняты меры безопасности, а до туалета ее сопровождали охранник и сын", - сообщил офицер полиции.
Также он добавил, что в отношении Тигги проводилось расследование по факту получения денег от местных жителей, которых она якобы обещала устроить на работу.
В 2011 году Шанти Тигга стала первой женщиной, которая поступила на службу в боевое подразделение индийской армии на должность рядового.
До этого женщины проходили службу только на офицерских должностях и только в подразделениях обеспечения.