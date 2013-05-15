Медведев отказался от iPad: не хочет упреков что "играл весь форум"

Российский премьер Дмитрий Медведев стал делать пометки не в iPad, а в блокноте, чтобы никто не подумал, что он играет. Об этом он рассказал на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает Lenta.ru.

"Писал от руки, чтобы не было никаких сомнений, что я слушал своих коллег", — сказал премьер. Он добавил, что на предыдущем заседании форума использовал для заметок iPad, после чего его упрекнули, что он "играл весь форум".

Напомним, что российский премьер ведет микроблог в соцсети Twitter, а также имел страничку Facebook. Кроме того Медведев известен свой любовью к устройствам корпорации Apple. Впервые планшет iPad появился у него весной 2010 года. Тогда Медведев, бывший президентом России, заявил, что те, кто пытается закрыться от технологий, совершают ошибку и лишают себя удовольствия. В том же году глава Apple Стив Джобс лично подарил ему смартфон iPhone 4 за день до официальной премьеры телефона в США. В 2011 году резиденты проекта Comedy Club подарили Медведеву планшет iPad 2 со всеми выпусками комедийного шоу.

Вслед за Медведевым планшетами iPad стали пользоваться российские чиновники, в том числе члены правительства и парламентарии. В частности, как сообщали СМИ, такой планшет получил каждый депутат Госдумы шестого созыва. Впоследствии появлялись сообщения, что планшеты iPad закупают в региональных парламентах.

фото: government.ru