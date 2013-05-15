Киргизия объявила Жириновского персоной нон-грата

Парламент Киргизии решил объявить российского политика Владимира Жириновского персоной нон-грата.

Об этом со ссылкой на издание "Вечерний Бишкек" передает Lenta.ru.

Своим решением депутаты выразили свое отношение на заявления Жириновского о том, что Киргизия за списание внешнего долга могла бы отдать России озеро Иссык-Куль.

Отметим, что решение о запрете на въезд должен утвердить МИД республики. В принятом постановлении ведомству рекомендовано провести соответствующие процедуры.

Также стало известно, что в ходе парламентского заседания депутат от фракции "Ата-Журт" Ахматбек Келдибеков назвал высказывание Жириновского "оскорблением киргизской государственности", а представительница "Ар-Намыс" Айнуру Алтыбаева, в свою очередь, заявила, что российский политик своими словами нанес ей личное оскорбление.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно схожий инцидент произошел с известным шоуменом Иваном Ургантом, который в своей кулинарной программе пошутил на "больную" тему.

В эфире программы "Смак" на одном из российских каналов Ургант сказал: "Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинского села".