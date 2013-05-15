У Путина шпионский скандал назвали "грубой, неуклюжей вербовкой" ЦРУ

Помощник президента России Владимира Путина - Юрий Ушаков заявил, что в Москве удивлены "грубой, неуклюжей вербовкой" сотрудника российских спецслужб агентом ЦРУ, но рассчитывают, что это не повлияет на сотрудничество РФ и США, в том числе по линии спецслужб сообщил.

"Удивление вызывает то, что случай грубой, неуклюжей вербовки произошел на фоне четко заявленного настроя и президентом Обамой, и президентом Путиным о важности активизации сотрудничества и контактов между спецслужбами двух стран", — заявил Ушаков журналистам, сообщает РИА Новости.

"Не думаю, что это (задержание шпиона) существенно может повлиять на это сотрудничество, тем более, что о важности его заявлено на самом высоком уровне", — добавил он.

"Очевидно, что эти сигналы, импульсы сверху, до исполнительного уровня американской стороны как-то не были доведены. Не меньшее удивление вызывает то, что об этом настрое двух руководителей не знали некоторые сотрудники американского посольства", — отметил помощник главы российского государства.

Ранее "Главред" сообщал, что служащий посольства США в РФ Райан Фогл 14 мая был задержан за шпионаж при попытке вербовки одного из сотрудников российских спецслужб. Как стало ясно из письма, фигурирующего в оперативной съемке, которая была распространена ФСБ, агент предлагал россиянину 1 млн долл. в год за долгосрочное сотрудничество.