ФСБ похвасталась разоблачением еще одного американского шпиона

В январе 2013 года из России выдворили сотрудника американских спецслужб, пытавшегося завербовать российского контрразведчика. Разоблаченный шпион работал под прикрытием третьего секретаря посольства США, как и Райан Фогл, которого задержали в Москве в ночь на 14 мая.

Об этом рассказал телеканал "Россия 1" со ссылкой на ФСБ, сообщает Lenta.ru.

Согласно сведениям, которые предоставил телевидению сотрудник спецотдела ФСБ, январский инцидент обошелся без огласки в СМИ, но причины этого не называются. Источник также прокомментировал и задержание Фогла, который, по словам контрразведчика, при попытке провести вербовку использовал традиционное средство маскировки в виде парика, а также имел при себе компас и атлас Москвы, так как электронные устройства агентам ЦРУ якобы брать на задания запрещено.

Напомним, что в Кремле шпионскую деятельность Фогла оценили как "грубую, неуклюжую вербовку", вызывающую удивление. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, действия шпиона выглядят особенно странными на фоне заявлений Барака Обамы и Владимира Путина о необходимости развития сотрудничества спецслужб двух стран. Ушаков выразил надежду, что шпионский скандал развитию двустороннего сотрудничества — в том числе и между спецслужбами — не помешает.

Ранее "Главред" сообщал, что служащий посольства США в РФ Райан Фогл 14 мая был задержан за шпионаж при попытке вербовки одного из сотрудников российских спецслужб. Как стало ясно из письма, фигурирующего в оперативной съемке, которая была распространена ФСБ, агент предлагал россиянину 1 млн долл. в год за долгосрочное сотрудничество.

фото: ogurcova-uchebka.com