Жесткая резолюция по Сирии: ООН возмутило чудовищное видео с поеданием сердца

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, осуждающую власти Сирии и лично президента Башара Асада за применение тяжелых вооружений против сирийских повстанцев.

Также в резолюции содержится призыв к созданию переходной власти в Сирии, сообщает ВВС.

Документ был принят большинством голосов, однако многие страны воздержались. Так, Россия выступила резко против принятия данной резолюции, назвав ее "несбалансированной".

Накануне в Интернете появился видеоролик, выложенный сирийскими повстанцами, на котором предположительно один из командиров мятежников вырезает сердце из груди убитого солдата правительственных войск Сирии и кусает его, призывая поступать таким образом со всеми военными армии Асада.

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По мнению обозревателей, шокирующая видеозапись может резко испортить имидж сирийской оппозиции в тот момент, когда США и другие западные страны обсуждают возможность военной помощи повстанцам.

Как сообщалось, противостояние в Сирии между правительственными войсками и повстанцами унесло уже более 80 тысяч жизней. В опубликованном заявлении Наблюдательного совета по правам человека в Сирии подчеркивается, что почти половина погибших - это мирные жители.

Источник видео Mayer Qumsieh via YouTube