В США задержан подозреваемый в стрельбе в Новом Орлеане

Американские полицейские задержали 19-летнего Акейна Скотта по подозрению в стрельбе в Новом Орлеане, в результате которой пострадали 19 человек, сообщают местные телеканалы.

Операция по задержанию была проведена в одном из районов на востоке этого города, пишет Интерфакс.

Полиция предлагала вознаграждение в 10 тысяч долларов за любую информацию, которая позволит выйти на след предполагаемого преступника.

Напомним, 12 мая, в США в городе Новый Орлеан неизвестные открыли стрельбу по участникам парада в честь Дня матери. По последним данным, в результате стрельбы пострадали 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетние мальчик и девочка.

Ранее представители ФБР заявили, что связывают стрельбу во время парада в Новом Орлеане, с уличной преступностью, а не с терроризмом.