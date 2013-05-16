В Непале разбился самолет с туристами

В Непале сегодня, 16 мая, разбился легкомоторный самолет с иностранными туристами на борту.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранения получил 21 человек – все пассажиры и экипаж, состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

Как выяснили местные журналисты, самолет выполнял рейс из Покхары в Джомсон, расположенный в 200 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду.

При посадке в аэропорту Джомсона самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку Кали-Гандаки.

Девятеро туристов являются гражданами Японии, все остальные – непальцы.

Напомним, в январе с горной дороге в Непале пассажирский автобус сорвался в 600-метровую пропасть.

Тогда погибли 30 человек.