В Непале разбился самолет с туристами

В Непале легкомоторный самолет с иностранными туристами упал в реку: ранения получил 21 человек, четверо - в критическом состоянии.
В Непале сегодня, 16 мая, разбился легкомоторный самолет с иностранными туристами на борту.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранения получил 21 человек – все пассажиры и экипаж, состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.
Как выяснили местные журналисты, самолет выполнял рейс из Покхары в Джомсон, расположенный в 200 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду.
При посадке в аэропорту Джомсона самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку Кали-Гандаки.
Девятеро туристов являются гражданами Японии, все остальные – непальцы.
Напомним, в январе с горной дороге в Непале пассажирский автобус сорвался в 600-метровую пропасть.
Тогда погибли 30 человек.