Обама обнародовал свои доходы - за год он стал беднее

Состояние Барака и Мишель Обамы, согласно декларации о доходах, составляет от 1,9 млн до 6,9 млн долларов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным декларации об имуществе главы Белого дома и его супруги, поданных годом ранее, их сбережения составляли 2,6 – 8,3 млн долларов.

Отметим, что в декларации указаны только примерные размеры активов, как требуют американские законы.

На текущем счету Обамы в банке JPMorgan Chase хранятся 515 тысяч долларов, еще до 5 млн хранятся в сверхнадежных, но низкодоходных казначейских ценных бумагах США.

Пенсионные сбережения американского президента хранятся в индексном паевом фонде, цель которого – не гнаться за прибылью, а четко следовать динамике биржевых индексов.

Как сообщается, Обама по-прежнему выплачивает ипотечный кредит на сумму от 500 тыс. до 1 млн, взятый в 2005 году на 30 лет, причем процент по кредиту (5,6% в год) значительно выше текущего рыночного.

Кроме того, нынешний американский президент отложил до 400 тысяч долларов на высшее образование своих дочерей Саши и Малии.

Вице-президент США Байден и его жена Джилл сообщили, что их имущество, не считая дома, оценивается в сумму от 239 до 867 тысяч долларов, а долги – от 740 тысяч до 1,6 миллиона.

Отметим, что доходы Обамы оказались в четыре раза меньше прибылей главы украинского государства Виктора Януковича, который в начале апреля опубликовал сведения о доходах в размере 2,5 млн долларов.