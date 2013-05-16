Названы имена погибших на судне в японском порту

В японском порту в результате пожара на рыболовном судне "Тайган" погибли шесть граждан России.

Об этом сообщили в генконсульстве России в Саппоро, пишет Интерфакс.

"Всего шесть погибших, все они - граждане России", - сказал по телефону из Саппоро атташе российского генконсульства Валерий Каминский.

Видео с места пожара смотрите здесь

Как заявил атташе российского генконсульства , Валерий Каминский, погибшими оказались Игорь Червов, 1977 года рождения, Михаил Казанцев, 1963 года рождения, Владимир Баранов, 1965 года рождения, Виктор Безгодов, 1964 года рождения, Сергей Пашко, 1989 года рождения, Александр Грачев, 1981 года рождения.

Как известно, о пожаре на судне в японском порту стало известно сегодня утром. "Тайган" под флагом Камбоджи с российско-украинским экипажем загорелся в порту Вакканай на северном японском острове Хоккайдо в среду вечером. Часть из 23 членов экипажа самостоятельно покинула судно, однако шесть человек оказались заблокированными на борту горящего краболова.

К расследованию инцидента местные власти привлекли капитана "Тайгана" - 47-летнего Виталия Салтаганова.

Фото;видео:Вести.ру.