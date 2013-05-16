Шпионский скандал в России: агента ЦРУ задержал офицер, которому предложили миллион долларов

Агента ЦРУ Райана Фогла, арестованного в Москве, задержал сотрудник российской спецслужбы, которому американец предлагал миллион долларов в год.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

"Этот человек повел себя, как достойный офицер, сам задержал вербовщика и передал органам контрразведки. Он и дальше будет проходить службу, и его карьере ничего не угрожает", — заявил представитель ФСБ.

Напомним, 15 мая американец Райан Фогл был объявлен персоной нон грата и Россия потребовала его скорейшего отъезда за пределы страны.

Фогл, работавший в посольстве США на должности третьего секретаря, пытался завербовать сотрудника российской спецслужбы, предлагая миллион долларов в год.

Также стало известно, что в январе этого года спецслужбы России разоблачили еще одного агента ЦРУ, который пытался завербовать российского контрразведчика.

В ФСБ эту информацию подтвердили.

"Да, в январе мы выдворили одного разведчика из России. Появилась информация о том, что он является сотрудником ЦРУ, и МИД без огласки в СМИ счел нежелательным его нахождение на территории РФ", — подчеркнул российский контрразведчик.

Как сообщал "Главред", работник посольства США в РФ Райан Фогл 14 мая был задержан за шпионаж при попытке вербовки одного из сотрудников российских спецслужб.

Агент предлагал россиянину 1 миллион долларов в год за долгосрочное сотрудничество.