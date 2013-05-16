Бостонский террорист признался, что взрывами отомстил Америке

Обвиняемый в совершении бостонских терактов Джохар Царнаев перед арестом написал, что берет на себя ответственность за взрывы во время международного марафона.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванные источники, пишет РИА Новости.

По данным агенства, Царнаев оставил надпись ручкой на внутренней стороне борта катера, в котором прятался от полиции. Он написал, что взрывы были его местью США за их действия в Афганистане и Ираке.

Образец женской ДНК, обнаруженный на осколках взрывного устройства, не совпадает с ДНК жены второго террориста (Тамерлана Царнаева – ред.) Кэтрин Рассел. Джохар Царнаев также заявил следователям, что Кэтрин не имеет отношения к организации взрывов.

Напомним, 15 апреля в Бостоне на финише международного марафона прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 280 - получили ранения.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого - 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Старший брат подозреваемого Тамерлан скончался в больнице от ран, полученных в перестрелке с полицией.

По данным СМИ, Джохару Царнаеву предъявлены обвинения в применении оружия массового поражения. В случае признания его виновным, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного срока или смертной казни.