В Лос-Анджелесе из-за угрозы массового расстрела закрыли несколько школ

В четверг, 16 мая, утром несколько школ Лос-Анджелеса, расположенные в районе Монтерей Парк, были закрыты, а студенты расположенного неподалеку колледжа эвакуированы из-за сообщения неизвестного о готовящемся массовом расстреле, которое поступило в местную полицию.

Об этом со ссылкой на газету Los Angeles Times сообщает РИА Новости.

По информации газеты, неизвестный позвонил на пульт полиции и сообщил, что в 8.00 (18.00 по Киеву) в одной из школ Монтерей Парк начнется стрельба. Полиции удалось отследить звонок. Он был сделан с мобильного телефона из одного из кампусов лос-анджелесского колледжа.

Полицейские перекрыли дороги и оцепили район, однако задержать злоумышленника пока не удалось.

Ранее "Главред" сообщал, что 14 декабря, двадцатилетний Адам Ланза открыл стрельбу в начальной школе Сэнди Хук в штате Коннектикут, застрелив 28 человек, из которых 20 - дети самого младшего возраста от пяти до десяти лет. По свидетельству очевидцев, на стрелке был надет пуленепробиваемый жилет, а при себе у него было четыре единицы огнестрельного оружия. Убив учеников и преподавателей, преступник покончил с собой.

фото: latimes.com