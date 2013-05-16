Папа Римский призвал бороться с тиранией денег

Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой "невидимой тирании денег", которая, по его мнению, царит в современном мире. Поэтому понтифик призвал мировых лидеров ограничить могущество рынка и финансовых структур, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

В своем обращении к послам зарубежных государств в Ватикане Франциск призвал к незамедлительному проведению реформ, которые помогут людям, живущим при "диктатуре безликой мировой экономики".

По словам понтифика, деньги в современном мире стали бессердечным идолом - таким, как золотой телец, которого почитали отступившие от Бога евреи в Ветхом Завете.

Ранее "Главред" сообщал, что Франциск, занявший папский престол в марте, неоднократно заявлял, что защита бедных является особой миссией церкви, а свое имя он выбрал в честь Франциска Ассизского – покровителя бедных.

Кроме того, борьба с бедностью была одним из основных направлений деятельности Франциска, когда он занимал пост епископа Буэнос-Айреса.