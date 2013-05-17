Россия поставляет в Сирию новые крылатые ракеты - СМИ

Россия направила в Сирию партию противокорабельных крылатых ракет новой модели.

Об этом сообщает американская New York Times со ссылкой на анонимных представителей американского правительства, пишет РИА Новости.

Сроки импорта в статье не указаны. Прежде Москва уже не раз заявляла, что не поставляет Сирии никакого оружия, кроме оборонительного, и не нарушает ни международное право, ни резолюции Совета Безопасности ООН. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия не подписывала никаких новых соглашений с Сирией, а выполняет (уже частично выполнила и завершает) все старые договора касательно средств ПВО.

Источники New York Times, которые ссылаются на секретные доклады разведки, говорят, что сообщается о ракетах "Яхонт" с усовершенствованными системами наведения, которые увеличивают эффективность оружия. Сверхзвуковая крылатая ракета "Яхонт" создана для поражения надводных кораблей в условиях значительного радиоэлектронного противодействия. Дальность полета восьмиметровой трехтонной ракеты доходит до 300 км.

Как рассказал изданию аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший высокопоставленный сотрудник разведки Джеффри Уайт, покупка "Яхонтов" позволит властям Сирии оттеснить западный флот от своих берегов.

По информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2010 по 2011 год Москва продала Сирии более 70 противокорабельных ракет "Яхонт".

Собеседники New York Times убеждены, что речь идет о новой партии оружия с более совершенными характеристиками.

Напмоним, ранее Сирия получила береговые комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами "Яхонт"