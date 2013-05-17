Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире

Билл Гейтс, основатель американской корпорации Microsoft вернул себе звание самого богатого человека в мире.

Об этом сообщило агентство деловых новостей "Блумберг", ежедневно обновляющее свой так называемый "Индекс миллиардеров", сообщает ИТАР-ТАСС.

В последний раз Гейтс оказывался на вершине данного рейтинга в 2007 году.

По данным агенства, состояние 57-летнего основателя компьютерного гиганта в минувший четверг достигло 72,7 млрд долларов, что примерно на 10 млрд больше, чем в прошлом году. Таким образом, Гейтс более чем на 550 млн долларов обогнал мексиканского медиамагната Карлоса Слима, занимающего отныне вторую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии "Блумберг".

В последние годы Гейтс уделяет много времени деятельности своего семейного благотворительного фонда, которому он пожертвовал 28 млрд долларов.

Между тем, состояние 73-летнего Слима, владеющего латиноамериканской телекоммуникационной империей "Америка мовиль", с начала года упало более чем на 2 млрд долларов и сейчас оценивается в 72,1 млрд долларов. Как отмечает "Блумберг", во многом это произошло вследствие того, что в апреле мексиканский Конгресс принял закон с целью ограничить монополию "Америка мовиль".

Помимо инвестиций в сферу телекоммуникаций, Слим активно вкладывается в угледобывающую промышленность, банковский сектор, недвижимость и табачный бизнес и даже имеет долю в газете "Нью-Йорк таймс".

Третье место в "Индексе миллиардеров" сейчас занимает американский инвестор Уоррен Баффетт. Его состояние составляет 59,6 млрд долларов. За ним следует основатель торговой империи "Индитекс" Амансио Ортега (56 млрд долларов). Замыкает первую "пятерку" основатель шведского концерна "ИКЕА" Ингвар Кампрад (55,5 млрд долларов). Всего в рейтинг "Блумберг" входят сто человек.

Напомним, в сентябре 2012 года журнал Forbes опубликовал список самих богатых жителей США. Список возглавлял Билл Гейтс