Голые FEMEN в Берлине сожгли куклу Barbie - боролись с пластмассовыми формами и глупостью

Активистка хотела показать истинный смысл деятельности компании Mattel.
Об этом сообщает сайт организации FEMEN
По словам активисток, "ритуальное Barbie'кю с жаренным мясом пластикового идола было произведено для демонстрации истинного смысла всей истории деятельности коммерческого монстра компании Mattel".
В сообщении говорится, что "кусок пластика превращен в божество для миллионов девочек со всего мира, которые отныне стремятся лишь к подражанию пластмассовых форм и глупости и бессмысленности поведения".
"Идеология компании целенаправленно создает фашистский образ женщины-куклы, диктуя не только внешний вид для новых поколений, а что самое страшное, социальную роль бездумной красотки находящей смысл своего существования в беспрерывной заботе о собственной внешности и доме", - подчеркнули в FEMEN.
Ранее "Главред" сообщал, что голые активистки FEMEN протестовали против Международного дня матери и о двойной эксплуатации женщины (ФОТО).
фото: femen.org