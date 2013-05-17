Голые FEMEN в Берлине сожгли куклу Barbie - боролись с пластмассовыми формами и глупостью

В четверг, 16 мая, в Берлине активистка женской организации FEMEN сожгла "идола" - куклу Barbie во время открытия "Домика мечты Барби".

Об этом сообщает сайт организации FEMEN

По словам активисток, "ритуальное Barbie'кю с жаренным мясом пластикового идола было произведено для демонстрации истинного смысла всей истории деятельности коммерческого монстра компании Mattel".

В сообщении говорится, что "кусок пластика превращен в божество для миллионов девочек со всего мира, которые отныне стремятся лишь к подражанию пластмассовых форм и глупости и бессмысленности поведения".

"Идеология компании целенаправленно создает фашистский образ женщины-куклы, диктуя не только внешний вид для новых поколений, а что самое страшное, социальную роль бездумной красотки находящей смысл своего существования в беспрерывной заботе о собственной внешности и доме", - подчеркнули в FEMEN.

Ранее "Главред" сообщал, что голые активистки FEMEN протестовали против Международного дня матери и о двойной эксплуатации женщины (ФОТО).

фото: femen.org