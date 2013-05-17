В мире нет лекарств от нового коронавируса - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения сейчас не может предложить эффективных лекарств от нового корона-вируса.

Между тем, число заболевших продолжает расти, в Саудовской Аравии два медработника заразились от пациентов, пишут Вести.ру.

Эксперты пока воздерживаются от точных оценок того, как и с какой скоростью будет распространяться вирус.

Так, спикер ВОЗ Грегори Хартл заявил: "Пока развитие вируса предсказать невозможно. Мы не знаем, как можно контролировать его распространение, каков источник инфекции и как именно она передается – через фрукты, через пыль, через выделения, по воздуху. Нам нужно проделать серьезную работу, чтобы свести до абсолютного минимума вероятность дальнейшего распространения болезни".

В общей сложности, всего за год было зарегистрировали 40 случаев заражения, но уровень смертности при этом чрезвычайно высок — умирает каждый второй заболевший. Заражение новым вирусом происходит только при тесном контакте.

Напомним, в мире растет число заболевших новым корона-вирусом, который, по данным ВОЗ, при тесном контакте передается от человека к человеку.

Видео: Вести.ру.