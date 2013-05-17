В Тбилиси избили участников гей-парада и гонялись за послом США

В пятницу, 17 мая, в столице Грузии - Тбилиси представители секс-меньшинств попытались провести гей-парад, на который напали участники анти протеста.

В результате пострадали три гея и двое полицейских, сообщает издание "Грузия-online"

Полиция вывозила сторонников ЛГБТ-сообщества на желтом автобусе, когда на них напали. Состояние пострадавших стабильно. На место вызвана бригада скорой помощи. По распространенной информации, пострадали и двое полицейских. Также известно, по меньшей мере, о двух пострадавших журналистах.

Всего по данным телекомпании "Рустави-2", пострадали 17 человек. 12 из них были госпитализированы.

Кроме того, что противники геев приняли и.о. посла США в Грузии Бриджит Бринк, находившуюся в эпицентре акции протеста на площади Свободы, за защитницу сексуальных меньшинств, поэтому погнались ее машиной.

Ранее "Главред" сообщал, что украинские геи намерены провести свою акцию 25 мая, на День Киева, однако местные власти отговаривают их от такого шага, заявив о 60 –тысяч агрессивно настроенных людей.

фото: novostink.ru, видео: ТСН