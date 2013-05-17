В Польше родился пьяный ребенок

В Польше произошел курьезный случай - ребенок родился с ... 4,5 промилле алкоголя в крови.

Его пьяная мать беременной упала в магазине и в таком состоянии попала в больницу, сообщает Euronews.

Медики сделали горе-матери кесарево сечение. Они говорят, что интоксикация может сказаться на здоровье и умственных способностях ребенка в будущем.

На мать завели уголовное дело за создание угрозы жизни и здоровью.

Ранее "Главред" сообщал, что мир переживал за судьбу другого малыша, который едва не стал добычей огромного орла в канадском Монреале (ВИДЕО).

Фото, видео: euronewsukr