В Польше родился пьяный ребенок

У младенца было зафиксировано 4,5 промилле алкоголя в крови
В Польше произошел курьезный случай - ребенок родился с ... 4,5 промилле алкоголя в крови.
Его пьяная мать беременной упала в магазине и в таком состоянии попала в больницу, сообщает Euronews.
Медики сделали горе-матери кесарево сечение. Они говорят, что интоксикация может сказаться на здоровье и умственных способностях ребенка в будущем.
На мать завели уголовное дело за создание угрозы жизни и здоровью.
Ранее "Главред" сообщал, что мир переживал за судьбу другого малыша, который едва не стал добычей огромного орла в канадском Монреале (ВИДЕО).
Фото, видео: euronewsukr