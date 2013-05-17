Израильский спецназ провел рейд на территорию Сирии

Бойцы израильского спецназа провели рейд на сирийской территории.

Об этом сообщает Fox News.

Съемочная группа телеканала, работающая на Голанских высотах, сумела снять группу израильских военнослужащих, которая возвращалась в Израиль после задания в Сирии.

Кроме того, в сюжете Fox News показаны израильские танки и тяжелая артиллерия, развернутые на Голанских высотах в непосредственной близости от линии разграничения с Сирией.

Отметим, что присутствие тяжелой боевой техники в этом районе является нарушением условий перемирия, заключенного в 1973 году, однако ни наблюдатели ООН, ни официальный Дамаск пока не выступали с какими-либо заявлениями по этому поводу.

По данным телеканала, подразделения ЦАХАЛа, развернутые на Голанских высотах, должны предотвратить возможное проникновение боевиков с сопредельной территории внутрь Израиля. Более подробной информации о характере их деятельности на границе и в Сирии пока нет.

Ранее Израиль избегал прямого вмешательства в сирийскую гражданскую войну, заявляя, что не поддерживает в ней ни одну из сторон. Израильская авиация несколько раз наносила удары по целям в Сирии, но в Иерусалиме заявляли, что эти удары были реакцией на переправку сирийского оружия в Ливан, а с гражданской войной связаны никак не были.

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Материал Fox News стал первым прямым свидетельством того, что израильские наземные войска уже выполняют какие-то задачи внутри Сирии.

Напомним, что правительство Сирии и повстанцы обвиняют друг друга в сотрудничестве с Израилем, при этом обе стороны подобные обвинения в свой адрес категорически отвергают.

Фото: Fox News