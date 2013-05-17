Грузия смягчила закон об оккупации

Парламент Грузии 17 мая в первом чтении принял поправки к закону "Об оккупированных территориях".

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

В поправках предлагается смягчить наказание для лиц, въехавших в Абхазию и Южную Осетию в объезд грузинских КПП.

За поправки проголосовали 73 депутата из 147, зарегистрированных в зале. Отметим, что всего в грузинском парламенте 150 мест, однако три из них сейчас не заняты.

Поправки, смягчающие "закон об оккупации", обсуждались в законодательном органе Грузии в течение четырех пленарных заседаний, однако голосование по проекту документа каждый раз откладывалось из-за противодействия депутатов от пропрезидентской партии "Единое национальное движение".

ЕНД, напомним, после прошлогодних выборов лишилось большинства в парламенте, уступив статус правящей политической силы "Грузинской мечте".

Партия президента находится в оппозиции к новому правительству, которое и направило в парламент упомянутые поправки.

Закон "Об оккупированных территориях" был принят после военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Он, в частности, рассматривает въезд в Абхазию и Южную Осетию в объезд грузинских КПП как уголовное преступление, предусматривающее наказание в виде штрафов и тюремного заключения.

Согласно смягчающим поправкам, предложенным "Грузинской мечтой", первое нарушение этого пункта закона будет рассматриваться как административное нарушение и караться штрафом, а последующие — отнесут к категории уголовных преступлений.

Официальный Тбилиси, напомним, по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию грузинскими территориями, находящимися под российской оккупацией.

По сути, закон запрещает посещать эти регионы со стороны России. На практике человек, посетивший Абхазию или Южную Осетию (например, турист из России), может быть привлечен к ответственности лишь в том случае, если он после этого приедет в Грузию, и местные власти, соответственно, получат возможность его наказать.

"Грузинская мечта", представители которой приняли эти поправки, выступает за улучшение отношений с Россией. Сторонники президента, в свою очередь, заявляют, что поправки приняты "по требованию" российской стороны и что таким образом "закон об оккупации" намеренно ослабляется.