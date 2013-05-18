В США при столкновении двух поездов пострадали 60 человек

17 мая, в США при столкновении двух пассажирских поездов в штате Коннектикут пострадали 60 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

В момент столкновения в поездах находилось порядка 250 пассажиров.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию, пишет РИА Новости

Инцидент произошел в 18.10 по местному времени (01.10 по киевскому времени), в вечерний "час пик" в районе города Фэрфилд. Поезд, направлявшийся из города Нью-Хейвен в Нью-Йорк, сошел с рельсов, после чего врезался в другой состав

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Из-за аварии приостановлено движение поездов Amtrak по маршруту Нью-Йорк — Бостон. Полиция начала расследование произошедшего.

Напомним, 2 мая, в столице Сербии – Белграде – столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 22 человека, в том числе один ребенок. Электрички столкнулись в туннеле.

фото:russian.rt.com; видео: Вести.ру.