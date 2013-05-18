В Москве аэропорт "Внуково" закрыт из-за ЧП при посадке самолета

В Москве аэропорт "Внуково" временно закрыт из-за инцидента с самолетом, выполнявшим полет из Ставрополя в Москву, у которого при посадке загорелось одно из шасси.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.

"При посадке у самолета загорелась левая стойка шасси. По предварительным данным, разрушены тормозные барабаны", — сказал он. "С 8.48 по киевскому времени аэропорт временно закрыт, будет открыт после того, как самолет уберут с взлетно-посадочной полосы", — отметил источник.

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал, все люди из самолета эвакуированы.

Источник также сообщил, что самолет — Boeing-737 авиакомпании UTair. По его словам, по предварительным данным, у самолета сгорели четыре колеса.

Как сообщил агентству продюсер группы "Ласковый май" и депутат ставропольской краевой думы Андрей Разин, который вместе с группой возвращался на этом самолете с гастролей, самолет был почти весь заполнен, однако когда посадка была завершена, людей эвакуировали в считанные минуты.