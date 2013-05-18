КНДР запустила три ракеты малой дальности со своего восточного побережья в Японское море.

Об этом официально подтвердил Токио, сообщило японское информагентство Киодо, сообщает ИТАР-ТАСС.

Такую же информацию дало и южнокорейское информагентство Ренхап.

В министерстве обороны Южной Кореи утверждают, что два запуска они зафиксировали утром, а еще один — после полудня. Какие именно ракеты запустила КНДР, силовики РК не уточняют. В Сеуле отметили, что вооруженные силы Южной Кореи пристально следят за действиями КНДР и сохраняют режим повышенной готовности.

Тем временем и правительство Японии официально подтвердило факт запуска ракет с территории КНДР. В Токио уточнили, что ракеты упали вне территориальных вод Японии.

"Мы зафиксировали три запуска", - заявил ему источник в правительстве страны. При этом он подчеркнул, что ракеты упали вне территориальных вод Японии.

По данным министерства обороны Южной Кореи, два запуска были зафиксированы сегодня утром, а еще один - после полудня. Тип ракет не уточняется.

Ранее сообщалось, что баллистические ракеты "Мусудан" сняты с боевого дежурства. СМИ Южной Кореи сообщали, что теперь никакой опасности для них нет. Напомним, главными целями атаки руководство Северной Кореи считает подразделения РК, базирующиеся на острове Пэннендо и американские военные базы на острове Гуам.

фото: Вести.ру