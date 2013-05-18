Президент Франции официально разрешил геям жениться

Президент Франции Франсуа Олланд подписал закон о легализации однополых браков. Теперь представителям ЛГБТ можно не только официально оформлять отношения, но и усыновлять детей.

Закон вступит в силу уже через 10 дней. Скорее всего, регистрировать гей-браки будут уже с начала лета, - пишет ИТАР-ТАСС.

Накануне Конституционный совет признал текст закона "полностью не противоречащим конституции", и изменений в него не внес. "Данный документ вызвал очень много споров. Я понимаю, что они были оправданы, — прокомментировал решение КС Олланд. — Парламентарии высказались. Члены Конституционного совета также выразили свою точку зрения по этому закону".

Противники легализации однополых браков уже планируют шествия и митинги. Они запланировали очередную массовую акцию протеста на 26 мая.

Легализация однополых браков являлась одним из обещаний Олланда во время президентской предвыборной кампании.

Франция стала 14-й страной в мире, где разрешены такие браки.

Напомним, в апреле Сенат Франции проголосовал за первую статью законопроекта о легализации однополых браков.