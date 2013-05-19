Официальный Дамаск заявил о применении химоружия боевиками

Правительственные войска Сирии никогда не применяли химическое оружие, а все так называемые "доказательства", которые приводят на Западе, выглядят неубедительными.

Как сообщил министр информации Арабской Республики Сирия Омран Аз Зоуби, официальный Дамаск располагает многочисленными подтверждениями того, что химоружие применяли боевики, пишут Вести.ру.

Накануне на сайте "Би-Би-Си" появился ролик: на нем видно, как неопознанный вертолет сбрасывает канистру, которая оставляет за собой дымный след. Неясно, правда, было ли это химическое оружие. И если да, то неизвестно, кто его сбросил.

"Нет никаких доказательств — кроме странных кадров, где мы видим какие-то коробки, — применения химоружия сирийской армией в городе Саракиб. Как говорят, там якобы погибла одна женщина, но если бы с вертолета был сброшен баррель отравляющих веществ, была бы тысяча погибших. Правительственные войска не применяли химическое оружие, в отличие от боевиков. Вот в пригороде Алеппо, когда там террористы применили боевые отравляющие вещества, было большое количество жертв, а многие пострадавшие до сих пор в больнице. По нашим данным, химическое оружие, которое использовали боевики в пригороде Алеппо, привезли из Турции. У нас есть доказательства того, что террористы "Фронта Ан-Нусра" получали химическое оружие из Турции. Премьер-министр Турции Эрдоган сейчас делает все возможное, чтобы отвлечь внимание от этой темы", — заявил министр.

Как известно, за последние месяцы о химической атаке в Сирии сообщалось несколько раз. После одного из этих случаев в декабре врачи также сообщали, что им пришлось лечить пострадавших с характерными симптомами отравления, были опубликованы видеозаписи. Тогда Израиль сомневался, что оружие массового применения не применялось Дамаском: отмечалось, что оппозиция заинтересована в международной интервенции. На днях ООН приняла резолюцию, осуждающую власти Сирии и лично президента Башара Асада за применение тяжелых вооружений против сирийских повстанцев.

Как сообщалось, противостояние в Сирии между правительственными войсками и повстанцами унесло уже более 80 тысяч жизней. В опубликованном заявлении Наблюдательного совета по правам человека в Сирии подчеркивается, что почти половина погибших - это мирные жители.