ООН обеспокоена пусками ракет КНДР и призывает вернуться к переговорам

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность последними пусками северокорейских ракет малой дальности и призвал КНДР вернуться к переговорам по ядерной проблематике в шестистороннем формате.

"Мы очень обеспокоены провокационными действиями Северной Кореи", — сказал генсек ООН, пишет РИА Новости.

По словам генсека, он надеется, что в дальнейшем КНДР откажется от подобных действий.

"Надеюсь, что Северная Корея воздержится от дальнейших подобных действий. Им (КНДР) пора вернуться к диалогу, снизить напряженность. ООН готова помочь", — отметил генсек.

Напомним, накануне КНДР произвела пуск трех управляемых ракет малого радиуса действия. Предполагается, что ракеты были запущены с восточного побережья страны и упали в Японском море.

Как известно, КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Отношения между Пхеньяном и Сеулом значительно ухудшились после жесткой реакции КНДР на проведение США и Южной Кореей широкомасштабных военных учений.

В начале апреля появились предположения о том, что Северная Корея может осуществить испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан", а также одновременный пуск нескольких ракет типа "Скад" и "Нодон".

Позже сообщалось, что ракеты "Мусудан" были отведены с восточного побережья КНДР, однако информации о дальнейшем их перемещении не поступало.