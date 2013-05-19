КНДР запустила очередную ракету малой дальности, Сеул готовится к атаке

Сегодня, 19 мая, КНДР провела очередной пуск ракеты малого радиуса действия.

Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи, ракета была запущена во второй половине дня с восточного побережья КНДР и упала в Японское море, пишет РИА Новости.

Точное время пуска и тип ракеты не сообщается.

Специалисты южнокорейского военного ведомства уже сделали несколько предположений касательно того, что это были за ракеты. Возможно, Пхеньян запустил новое противокорабельное оружие, либо ракеты KN-02 класса "земля-земля". Последние являются аналогом советских SS-21, они же РК "Точка", имеющих дальность около 120 километров. Что же именно взлетело с территории КНДР и упало в море, еще предстоит выяснить. Японские власти отметили, что до территориальных вод страны ракеты не долетели, однако попали в поле зрение радиолокационной сети, пишут Вести.ру.



В связи со случившимся Сеул принял решение разместить на островах Пэннендо и Енпхендо в Желтом море у границы с КНДР десятки многофункциональных ракетных комплексов Spike, способных атаковать как подземные укрепления, так и движущиеся цели.

Напомним, что накануне КНДР произвела пуск трех управляемых ракет малого радиуса действия.

Правительство Японии подтвердило пуск ракет КНДР, но подчеркнуло, что ни одна из них не упала в территориальные воды страны.

Сегодня, генсек ООН Пан Ги Мун призвал Северную Корею прекратить пуски ракет и вернуться к переговорам по ядерной безопасности страны.

Видео: Вести.ру.