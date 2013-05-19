КНДР запустила очередную ракету малой дальности, Сеул готовится к атаке

Точное время пуска и тип ракеты не сообщается.
Сегодня, 19 мая, КНДР провела очередной пуск ракеты малого радиуса действия.
Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи, ракета была запущена во второй половине дня с восточного побережья КНДР и упала в Японское море, пишет РИА Новости.
Точное время пуска и тип ракеты не сообщается.
Специалисты южнокорейского военного ведомства уже сделали несколько предположений касательно того, что это были за ракеты. Возможно, Пхеньян запустил новое противокорабельное оружие, либо ракеты KN-02 класса "земля-земля". Последние являются аналогом советских SS-21, они же РК "Точка", имеющих дальность около 120 километров. Что же именно взлетело с территории КНДР и упало в море, еще предстоит выяснить. Японские власти отметили, что до территориальных вод страны ракеты не долетели, однако попали в поле зрение радиолокационной сети, пишут Вести.ру.
В связи со случившимся Сеул принял решение разместить на островах Пэннендо и Енпхендо в Желтом море у границы с КНДР десятки многофункциональных ракетных комплексов Spike, способных атаковать как подземные укрепления, так и движущиеся цели.
Напомним, что накануне КНДР произвела пуск трех управляемых ракет малого радиуса действия.
Правительство Японии подтвердило пуск ракет КНДР, но подчеркнуло, что ни одна из них не упала в территориальные воды страны.
Сегодня, генсек ООН Пан Ги Мун призвал Северную Корею прекратить пуски ракет и вернуться к переговорам по ядерной безопасности страны.
Видео: Вести.ру.