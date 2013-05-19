Кирилл призывает россиян брать пример с царя Николая II

Патриарх московский Кирилл призвал православных брать пример с императора Николая II, 145-летие со дня рождения которого отмечается в воскресенье, 19 мая.

"Казалось бы, такого человека нужно на руках носить и благодарить за то, что он своим тихим голосом и своей кроткой внешностью, никогда никого не обижая и не оскорбляя, сумел так организовать работу страны, что она за короткое время, в том числе и пройдя через испытания революции 1905 года, стала сильной и могущественной", — сказал патриарх, пишет Газета.ру.

По его словам, Николай II был настоящим христианином и сделал Россию великой державой.

"Без сомнений, при соблюдении одного только условия: если мы сохраним верность Богу и любовь к своему Отечеству". "Тогда никакие соблазны, посулы, никакое обещание красивой, моментально прекрасной жизни, как где-то там в других странах, не соблазнят нас, если в обмен за это от нас потребуется отречение от Бога, Церкви и предание принципиальных, глубинных интересов Отечества", — заявил Патриарх.

Николай II - последний император Российской империи с 1894 по 1917 год. После событий на Ходынке и 9 января 1905 года прозван "Николаем Кровавым". Расстрелян большевиками вместе с семьей в 1918 году. В 2000 году все расстрелянные канонизированы Русской православной церковью и в настоящий момент почитаются ею как "царственные страстотерпцы". Причисление Николая II к лику святых вызвало неоднозначную реакцию в российском обществе.