На авиашоу в Турции разбился самолет, пилот погиб

На юге Турции в городе Адана разбился одномоторный самолет-биплан, участвовавший в авиашоу.

Как сообщает местное телевидение, 60-летний профессиональный пилот Мурат Озтюрк погиб в катастрофе, пишет ИТАР-ТАСС.

Второй международный авиафестиваль проводился в Адане в связи с празднованием в Турции Дня молодежи и спорта.

Озтюрк на своем красном биплане показывал фигуры высшего пилотажа над взлетно-посадочной полосой. После очередного элемента он не смог вовремя вывести самолет из штопора и, ударившись о землю, врезался в деревья.

Напомним, 16 мая, в Непале, разбился легкомоторный самолет с иностранными туристами на борту.



21 человек – все пассажиры и экипаж, получили ранения, состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.