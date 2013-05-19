Южная Корея установила 10 пусковых установок на границе с КНДР

Пхеньян провел четыре запуска ракет в сторону Японского моря.
Об этом сообщил представитель вооруженных сил Южной Кореи, пишет агентство Ренхап.
По словам представителя военного ведомства, ракеты Spike способны уничтожать как наземные объекты, так и движущиеся цели.
"Десятки ракет Spike и их пусковые недавно были размещены на Пэннендо и Енпхендо островов", - сказал он.
Чиновник также отметил, что Енпхендо находится всего в 11 км северокорейских берегов.
Он также добавил, что ранее КНДР развернула на берегу Желтого моря, вблизи островов, 76,2-мм артиллерийских орудий и 122-мм установок залпового огня.
Напомним, что 18 и 19 мая КНДР провела четыре запуска ракет в сторону Японского моря. Правительство Японии подтвердило пуск ракет КНДР, но подчеркнуло, что ни одна из них не упала в территориальные воды страны.