Южная Корея установила 10 пусковых установок на границе с КНДР

Южная Корея развернула вблизи границы с КНДР десятки пусковых установок ракет Spike, производимых израильским оборонным концерном РАФАЭЛ.

Об этом сообщил представитель вооруженных сил Южной Кореи, пишет агентство Ренхап.

По словам представителя военного ведомства, ракеты Spike способны уничтожать как наземные объекты, так и движущиеся цели.

"Десятки ракет Spike и их пусковые недавно были размещены на Пэннендо и Енпхендо островов", - сказал он.

Чиновник также отметил, что Енпхендо находится всего в 11 км северокорейских берегов.

Он также добавил, что ранее КНДР развернула на берегу Желтого моря, вблизи островов, 76,2-мм артиллерийских орудий и 122-мм установок залпового огня.

Напомним, что 18 и 19 мая КНДР провела четыре запуска ракет в сторону Японского моря. Правительство Японии подтвердило пуск ракет КНДР, но подчеркнуло, что ни одна из них не упала в территориальные воды страны.