Израиль объяснил, зачем бомбит Сирию

Глава кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "действует и продолжит действовать" для того, чтобы современное вооружение из Сирии не попало к боевикам ливанского движения "Хезболлах".

Об этом Нетаньяху сказал на еженедельном заседании правительства, сообщает РИА Новости.

Его заявление прозвучало спустя две недели после авиаударов по территории Сирии, ответственность за которые Дамаск возложил на Израиль, обвинив еврейское государство в поддержке вооруженной оппозиции и пригрозив ответными действиями.

"Правительство Израиля действует ответственно, твердо и взвешенно, чтобы гарантировать безопасность граждан Израиля и предотвратить попадание новейших видов оружия в руки "Хезболлах" и террористических организаций. Мы продолжим действовать в целях обеспечения безопасности граждан Израиля", — сказал Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

Ранее "Главред" сообщал, что на этой неделе он обсуждал ситуацию в Сирии с российским руководством в Сочи, где ставил, в частности, вопрос об отказе от поставок туда зенитно-ракетных комплексов С-300 — оружия, которое способно затруднить новые авиаудары по сирийской территории.

Не признавая и не отрицая причастность к бомбардировкам Сирии, которых с начала года СМИ насчитали не менее трех, израильские руководители открыто говорят о готовности применить силу, чтобы не дать радикальным группировкам — как союзным, так и враждебным Асаду — получить в хаосе гражданской войны боевые отравляющие вещества, средства ПВО или ракетные системы из арсеналов сирийской армии. СМИ утверждают, что в начале мая ВВС Израиля уничтожили партию иранских ракет, которые везли ливанской "Хезболлах" транзитом через Сирию.