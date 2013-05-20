Папа Римский признался, что иногда засыпает во время молитвы

Папа Римский Франциск признался, что иногда начинает засыпать во время чтения молитвы вечером.

Об этом он заявил, выступая перед 200 тысячами верующих на площади Святого Петра в Ватикане, передает The Daily Mail.

"После трудного и долгого дня каждый может задремать, и Бог относится к этому с пониманием", - отметил понтифик.

Слушатели встретили это признание одобрительным смехом.

Отметим, что проповедь Франциска была посвящена, в основном, восприятию чужой беды в современном обществе.

Понтифик выразил сожаление, что главными новостями становятся светские скандалы, тогда как умирающие от холода бездомные или голодающие дети воспринимаются как норма.

"Мы не должны оставаться просто благочестивыми христианами, ведущими теологические споры за чашечкой чая. Мы должны проявлять инициативу – искать тех, кто нуждается в помощи, и помогать им", — подчеркнул Франциск.

Напомним, как сообщал "Главред", Хорхе Марио Бергольо – выходец из Аргентины, выбравший себе имя Франциск в память о святом Франциске Ассизском – взошел на папский престол 19 марта 2013 года.

Понтифик стал первым главой католической церкви из Латинской Америки и первым Папой-иезуитом. Также Франциск отказался от ряда роскошных атрибутов, положенных главе Римской католической церкви, например, заменил трон в Ватикане обычным креслом.